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Nice hırsızlık yapan futbolcuyu kovdu

Fransa Birinci Lig ekiplerinden Nice, Kasper Dolberg'in saatini çalan Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 19:58..
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Fransız ekiplerinden Nice, hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Takımın yeni transferi Kasper Dolberg'in 70 bin dolar değerindeki saatini çalan Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesi feshedildi.

Danimarkalı golcü Kasper Dolberg, Eylül ayı sonunda saatinin çalındığını duyurmuş ve Fransız polisi konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Nice hırsızlık yapan futbolcuyu kovdu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Avukatlarıyla birlikte kulüp binasına giden 18 yaşındaki futbolcu, Dolberg'in saatini çaldığını itiraf etti.

Teknik Direktör Patrick Vieira ve takım arkadaşlarından özür dileyen Lamine Diaby-Fadiga ile ilgili Nice kulübü kararını verdi.

Buna göre Fransız kulübü, Lamine Diaby-Fadiga ile yolları ayırma kararı aldı ve sözleşmesini feshetti.

Diaby-Fadiga'nın Ligue 2 ekiplerinden Paris FC ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Nice hırsızlık yapan futbolcuyu kovdu

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