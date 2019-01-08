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Niğde merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 08.01.2019 - 23:26..
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Niğde merkezli Ankara ve Elazığ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu ve örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları değerlendirilen, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda aktif görevde uzman çavuş İ.U., meslekten ihraç üsteğmen L.T., meslekten ihraç astsubay çavuş E.T., askeri okul öğrencileri B.B., E.K. ve Ç.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor.

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