Niğde'de apartman dairesinde yangın çıktı

Niğde'de apartman dairesinde korkutan yangın...

Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri çevrede tedbir alırken, doğalgaz ekipleri muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun dumanın apartman içerisine yayılması nedeniyle bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından binada yeniden güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.