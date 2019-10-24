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Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

11 buzağının katıldığı yarışmada birinci olan buzağıya Cumhuriyet altını verildi.

DHA | 24.10.2019 - 17:44..
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Niğde'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın bu sene altıncısı düzenlendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Yarışmayı çok sayıda kişi izledi. 11 buzağının katıldığı yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken, sahibi İsmail Göç Cumhuriyet altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altın hediye edildi.

Niğde'de 'En güzel buzağı' yarışması VİDEO

"YENİ UFUKLAR AÇACAK"

Yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına gerçekleştirildiğini söyledi.

Baş, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

Niğde’de 'en güzel buzağı' yarışması düzenlendi

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