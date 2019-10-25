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Niğde'de en iyi elma yarışması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmaya 20 elma üreticisi katıldı

AA | 25.10.2019 - 20:55..
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Niğde'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "en iyi elma" yarışması yapıldı.

Fuarın üçüncü gününde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından organize edilen yarışmaya, 20 elma üreticisi katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Elmaların; rengi, şeker oranı ve tadıyla değerlendirildiği yarışmada, üreticilerden Kadir Tulgar'ın yetiştirdiği elma birinci, Yahya Özşahin'in elması ikinci ve Ercan Güler'in elması üçüncü seçildi.
Dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın, katılımcılara ise ağaç budama makası hediye edildi.

Niğde'de 'en iyi elma' yarışması düzenlendi İZLE

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