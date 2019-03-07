Niğde’de eski savcının katiline müebbet hapis

Niğde’de 3 Eylül 2018 tarihinde eski savcı Serhat Yağmur, başından vurularak öldürülmüştü. Serhat Yağmur'u öldüren katil zanlısı hakkında, mahkeme kararını verdi.

MÜEBBET HAPİS

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulün eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti; sanık Adnan Akçin’i tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası, ölünün üzerinden hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı.