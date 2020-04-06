Niğde'de hastaneden kaçan korona şüphelisi yakalandı

Niğde'de bir hastanede koronavirüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki ismi açıklanmayan Afganistan uyruklu genç, hastaneden kaçtı.

Polis ekipleri ise şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri şeritle çevirerek, sağlık ekiplerini çağırdı.

HASTANEYE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Yanına kimseyi yaklaştırmayan sağlık ekipleri, kişiye, maske ve eldiven vererek dezenfekte etti. Genç daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Öten yandan ekipler, sokağı ve oradan geçenleri dezenfekte etti.

"PEMBE TİŞÖRTLÜ BİRİNİ GÖRÜNCE HEMEN POLİSİ ARADIK"

Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polis ekipleri bulunduğumuz yere gelerek pembe tişört giyen bir Afgan aradıklarını söyledi. Biz de daha sonra sokaktan geçen iki kişiden birinin üzerinde pembe tişört görünce hemen polisi aradık. Genci aldılar." dedi.