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Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Arazide hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, katil zanlı her yerde aranıyor.

İHA | 11.09.2019 - 08:44..
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Niğde'nin Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan K.T. isimli şahıs; Asiye, oğlu Serhat ve kızı Asiye Tatlısoy'un kaldığı eve gelerek tartışmaya başladı.

ÖLDÜRÜP, KAÇTI

Kavgaya dönen olayda K.T., tabancayla anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy'u öldürdü, kızı Asiye Tatlısoy'u yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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