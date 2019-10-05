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Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.

İHA | 05.10.2019 - 19:58..
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Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde, Süleyman Ü’nin hayvanlarını Murtaza köyüne ait arazide izinsiz otlatması yüzünden Köy Muhtarı Mükrem Uysal ve köy bekçisi Reşit Şahin ile tartışmaya başladı.

MUHTAR VE BEKÇİYE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle çoban, yanında bulunan tabancayla muhtar ve yanındaki köy bekçisini ruhsatsız tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

KURTARILAMADILAR

Ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhtar Mükrem Uysal ve Reşit Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler Süleyman Ü. ile yanında bulunan Cumali Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

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