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Niğde'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiği patlayınca takla attı. 14 kişi yaralandı.

İHA | 23.10.2019 - 22:21..
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Niğde-Çamardı yolu Ovacık Köyü yakınlarında akşam saatlerinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağ arka lastiği patladı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı VİDEO

4'Ü AĞIR 14 YARALI

Lastiğin patlaması sonucunda minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine minibüs kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Niğde'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

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