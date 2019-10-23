Niğde'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Niğde-Çamardı yolu Ovacık Köyü yakınlarında akşam saatlerinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağ arka lastiği patladı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı VİDEO
4'Ü AĞIR 14 YARALI
Lastiğin patlaması sonucunda minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine minibüs kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.