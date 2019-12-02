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Niğde'de kar yağışı sebebiyle üç araç birbirine çarptı

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA | 02.12.2019 - 06:35..
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Niğde-Kayseri Kara yolunda akşam saatlerinde, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu.

Niğde'de kar yağışı sebebiyle üç araç birbirine çarptı

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de kar yağışı sebebiyle üç araç birbirine çarptı

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