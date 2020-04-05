Niğde'de koronavirüse karşı tütsü yaktılar

Bir kömür madeninde gerçekleşen patlamada 11 maden işçisi hayatını kaybederken, 4 işçi ise yaralandı.

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Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil

HDP'li Buldan, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin de herkesin geleceğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.