Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında, birçok önlem alınmaya devam ederken, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, belediye başkanı tarafından alınan ilginç önlem dikkat çekti.
KORONADAN KORUNMAK İÇİN TÜTSÜ YAKTILAR
İlçe Belediye Başkanı Ali Uğurlu koronavirüse karşı belediye binası önünde yöreye özgü tütsü yaktı.
Salgına karşı önlem olarak kamyonet dolusu tütsüyü yakan Uğurlu, "Mahallelerimizde gezdireceğiz ve Ulukışla'mızın tamamından bu koronayı uzaklaştıracağız" dedi.
Niğde'de koronavirüse karşı tütsü yaktılar