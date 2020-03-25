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Niğde'de markette poşetli koronavirüs önlemi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, market sahibi kasiyerlerinin etrafına naylon çektirdi.

İHA | 25.03.2020 - 14:07..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle vatandaşlar önlemler almaya devam ediyor.

ÇALIŞANLARININ ETRAFINA NAYLON ÇEKTİRDİ

Niğde'de 12 şubesi olan market sahibi Emre Özden, koronavirüse karşı, personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafına naylon çektirerek önlem aldı.

Öte yandan salgının yayılmasını engellemek için evlere servis yapıyor.

Markette poşetli koronavirüs önlemi

SANAL UYGULAMAYLA EVLERE HİZMET VERİLİYOR

Sanal market uygulamasıyla müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Emre Özden,"Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sanal market uygulaması indirenler sipariş verebilirler. Oradan her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı. Şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız." dedi.

Kasiyer Selda Özbay, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlığını korumaya aldıklarını vurguladı.

Niğde'de markette poşetli koronavirüs önlemi

Niğde'de markette poşetli koronavirüs önlemi

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