Niğde'de otomobilden para çalan 2 şüpheli yakalandı

Erkan Görgen, önceden irtibat kurduğu R.E'den otomobil satın almak üzere Denizli'den Niğde'ye geldi.

BIRAKTIĞI PARALARI ARAÇTA BULAMADI

R.E ile buluşan Görgen, 30 bin lirayı satın alacağı aracın içine bırakıp, R.E. ile sigorta işlemlerini yaptırmaya gitti. İşlerini hallettikten sonra otomobile geri dönen Görgen, araca bıraktığı parayı bulamadı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Parasının çalındığını fark eden Görgen, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, R.E'nin arkadaşları olan Ç.O. ve V.E'nin parayı çaldıklarını tespit etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Ç.O. ve V.E'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Çalınan para Görgen'e teslim edildi.