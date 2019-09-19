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Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Özel halk otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.

DHA | 19.09.2019 - 23:40..
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Niğde'de akşam saatlerinde Bor Karayolunun 4'üncü kilometresinde kaza meydana geldi.

Atakan Demirci  yönetimindeki 51 H 0028 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta Gökdeniz Barış Ertuğrul yönetimindeki 38 RT 402 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı VİDEO

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Leyla Ünal, Cumali Karaca ve Rahim Orhan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

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