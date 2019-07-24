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Niğde’de sahte alkol ticareti yapanlara operasyon

Sahte içki üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.07.2019 - 20:20..
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Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde yaygınlaşan ve Niğde’de de ölümlere neden olan sahte alkol üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

SAHTE ALKOL MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma kapsamında belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.A.'ya ait bahçe evinde 50 pet şişede rakı, 40 cam şişede el yapımı viski, 30 cam şişede etil alkol, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Bir iş yerinde yapılan aramalarda ise, 3 şişe etil alkol ele geçirildi.

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Olayla ilgili R.A. gözaltına alındı.

Niğde’de sahte alkol ticareti yapanlara operasyon

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