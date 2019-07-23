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Niğde'de saksıda ekili Hint keneviri yakalandı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu, uyuşturucu tüccarları gözaltına alındı.

İHA | 23.07.2019 - 13:51..
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Niğde’de polis ekiplerinin “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik yaptığı operasyonda 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ve 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve T.K.’nin Adana’dan Niğde’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ KAÇTI

Şüpheli araç otoban üzerinde durdurulduğu sırada araçta bulunan S.K ve B.B.A. ormanlık alana kaçtı.

Araçta bulunan T.K ise ekipler tarafından yakalandı.

Niğde'de saksıda ekili Hint keneviri yakalandı

EROİNLERİ ORMANLIK ALANA ATTILAR

S.K.’nin kaçarken ormanlık alana poşet atıldığını gören ekipler, bölgede yaptığı aramada 17 küçük şeffaf poşet içerisinde toplam 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi.

Niğde'de saksıda ekili Hint keneviri yakalandı

SAKSIDA KENEVİR

Kaçan şahıslar T.K. ve S.K.’yi yaptığı operasyonla gözaltına alan ekipler, B.B.A.’nın yaşadığı apartmanın boşluğunda saksıda 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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