Niğde'de saksıda ekili Hint keneviri yakalandı

Ender Alkoçlar ve Gülşah Soydan Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar'ın 26. yaş günü, düğün gibi oldu.

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İlişki bağımlılığı ve narsist bireyler

Dr. Bahar Tezcan ile yaptığımız söyleşinin son bölümünde ilişki bağımlılığının ne olduğu, narsist bireyleri nasıl tanıyacağımız ve narsistliğin bencillikten ayrıldığı noktalar üzerine konuştuk...