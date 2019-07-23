Niğde'de saksıda ekili Hint keneviri yakalandı

Niğde’de polis ekiplerinin “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik yaptığı operasyonda 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ve 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve T.K.’nin Adana’dan Niğde’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ KAÇTI
Şüpheli araç otoban üzerinde durdurulduğu sırada araçta bulunan S.K ve B.B.A. ormanlık alana kaçtı.
Araçta bulunan T.K ise ekipler tarafından yakalandı.
EROİNLERİ ORMANLIK ALANA ATTILAR
S.K.’nin kaçarken ormanlık alana poşet atıldığını gören ekipler, bölgede yaptığı aramada 17 küçük şeffaf poşet içerisinde toplam 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi.
SAKSIDA KENEVİR
Kaçan şahıslar T.K. ve S.K.’yi yaptığı operasyonla gözaltına alan ekipler, B.B.A.’nın yaşadığı apartmanın boşluğunda saksıda 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.