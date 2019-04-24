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Niğde’de silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde’de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 24.04.2019 - 09:28..
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Niğde Hıdırlık mevkiinde bulunan eğlence merkezinde meydana gelen olayda, müşteri S.D. bilinmeyen bir nedenle eğlence merkezi çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle S.D. yanında bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Fatih Vezir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Niğde’de silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

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