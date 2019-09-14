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Niğde'de silaj makinasına kaptırdığı bacağı koptu

Ayağını silaj makinesine kaptıran adamı itfaiye ve AFAD ekipleri makineyi keserek kurtardı.

İHA | 14.09.2019 - 18:38..
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Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde 35 yaşındaki Y.A. bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SİLAJ MAKİNESİ KESİLDİ

Adamın yardımına koşan yakınları, durumu 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ile Niğde’den çağrılan arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası silaj makinesi kesilerek Y.A.’nın sıkışan ayağı çıkarıldı.

Niğde'de silaj makinasına kaptırdığı bacağı koptu

AYAĞI KOPTU

Ayağı kopan adam, 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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