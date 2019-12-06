Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aylardır takibini yaptığı aralarında şifreli konuşarak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul’da 4, Niğde’de ise 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 529 ecstasy hap, 43.625 kilogram kubar esrar, 374.75 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet değirmen (öğütücü), 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
''YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM, YAPMADIKLARIM HALA DURUYOR''
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, adliyeye sevk edilirken “Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet.” diye bağırdı.
Niğde’de uyuşturucu operasyonu