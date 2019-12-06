Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de müstakil bir evde yaşayan Emine Dalgıç, yangından kaçamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Üst mahkeme kuzeninin ölümüne neden olan adamı serbest bıraktı

Antalya'da, 22 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olan ve tutuklu yargılanan kuzeni, üst mahkeme kararıyla tahliye edildi.