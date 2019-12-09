Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç içerisinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 800 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M. gözaltına alındı.

12 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Abdurrazak K.’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.