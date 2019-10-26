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Niğde'deki sahte altın dolandırıcısı yakalandı

Altın tozu ile sahte altın yapıp satan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.10.2019 - 14:51..
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Niğde'de, Suriye uyruklu Ahmet Omar'ı telefonla arayan şahıs, ellerinde altın olduğunu ve uygun fiyattan kendisine satacaklarını söyledi. Bunun üzerine, Omar Suriye'den Niğde'ye gelerek şahıslardan altın satın aldı.

Kuyumcuya giden Ahmet Omar, altınların sahte olduğunu öğrendi.

50 ADET ALTIN SATIN ALDI

Omar, altın dolandırıcılarından 10 bin dolar karşlığında 50 adet altın satın aldığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahmet Omar, Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgi çalışma başlattı.

Niğde'deki sahte altın dolandırıcısı yakalandı

DOLANDIRICI YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheli Jabır Muhammed’i yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 adet 20 gram bilezik, 3 adet yüzük ve sahte altın yapımında kullanılan 1 kilogram toz altın ele geçirildi.

Niğde'deki sahte altın dolandırıcısı yakalandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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