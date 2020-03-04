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Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK' ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.

İHA | 04.03.2020 - 09:04..
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden, Suriye'nin İdlib kentinde devam edem 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli olan Mehmetçik'e destek geldi.

ODALARINDAKİ IŞIKLARLA 'TSK' YAZDILAR

Öğrenciler, odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'TSK' ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez.” sloganı atarak yürüdü.

Daha sonra şehitlerin isimlerini tek tek okudular.

Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

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