Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden, Suriye'nin İdlib kentinde devam edem 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli olan Mehmetçik'e destek geldi.
ODALARINDAKİ IŞIKLARLA 'TSK' YAZDILAR
Öğrenciler, odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'TSK' ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez.” sloganı atarak yürüdü.
Daha sonra şehitlerin isimlerini tek tek okudular.