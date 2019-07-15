Nihal Olçok'un 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Fetullahçı teröristlerin saldırılarında oğlunu ve eşini şehit veren Nihal Olçok'un acısı hala çok taze.

"HAYATLARI DEVAM EDENLER Bİ SUSUN ARTIK"

Twitter hesabından aile fotoğraflarını paylaşan Olçok, "Yıllarca 'annee' diye seslenen evlatlarınızın sesi susmadıkça, yalnız yatıp yalnız kalkmadıkça, kimse kimseyi anlayamaz. Yani 'ben ol da bil' kapısıdır bu kapı. Hayatları devam edenler 'bi susun' artık. Ben özlem yorgunuyum." ifadelerini kullandı.