taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7153
Euro
6.4372
Altın
1413.93
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.566

Nihal Olçok'un 15 Temmuz paylaşımı

Darbeci teröristlerin saldırılarında eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 21:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Fetullahçı teröristlerin saldırılarında oğlunu ve eşini şehit veren Nihal Olçok'un acısı hala çok taze.

"HAYATLARI DEVAM EDENLER Bİ SUSUN ARTIK"

Twitter hesabından aile fotoğraflarını paylaşan Olçok, "Yıllarca 'annee' diye seslenen evlatlarınızın sesi susmadıkça, yalnız yatıp yalnız kalkmadıkça, kimse kimseyi anlayamaz. Yani 'ben ol da bil' kapısıdır bu kapı. Hayatları devam edenler 'bi susun' artık. Ben özlem yorgunuyum." ifadelerini kullandı.

Nihal Olçok'un 15 Temmuz paylaşımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

334
Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yine tutuk kaldı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yine tutuk kaldı

212
Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

143
Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş

Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş

513
PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

280
S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı

S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı

222
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir