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Nihan Kaya ile içimizdeki çocuğun yaralarını konuşuyoruz

Nihan Kaya ile son kitabı Bütün Çocuklar İyidir'den yola çıkıp, cinsel istismardan Instagram annelerine kadar dolu dolu bir sohbet gerçekleştirdik.

Özel İçerik | 23.10.2019 - 13:10..
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Sevgili Nihan Kaya ile Bütün Çocuklar İyidir dediği son kitabından yola çıkıp içimizi sızlatan yaralarımızı konuştuk.

Cinsel istismarın, aslında diğer istismara bağlı oluşundan bahsederek başlayan sohbetimiz, Instagram annelerine kadar vardı. Hepimiz yaralı birer çocuğuz ve Nihan Kaya bize kulaklarımızı açmamız gereken çok şey anlatıyor. Önce ilk bölümü kısa bir başlangıç olarak paylaşmıştık sizinle; ama videonun devamını bölmeye, sizleri bekletmeye içimiz el vermedi. Şimdi dolu dolu dinleme zamanı...

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Nihan Kaya ile içimizdeki çocuğun yaralarını konuşuyoruz

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