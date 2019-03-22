Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı

Milli futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop ve Rüştü Reçber, Bilecik'te düzenlenen bir söyleyişe katıldı.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide Nihat Kahveci'nin anlattığı cuma anısı, salondakileri kırdı geçirdi.

EZANA 10 DAKİKA KALA...

Almanya'da cuma namazı için bir camiye gittiklerini söyleyen Kahveci, ezana 10 dakika olduğunu gören imamın Yasin Suresi'ni okumaya başladığını söyledi.

Nihat Kahveci, imamın Yasin'i okurken bir yandan da cemaati yönlendiriğini anlattı bu sırada da ezbere bildiği Yasin Suresi'ni okudu.

Bu sırada salondan kahkahalar yükseldi..

Nihat Kahveci'nin Milli Takım anısı