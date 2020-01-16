Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından tutuklanan isimlerden biri olan eski Korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Geçtiğimiz günlerde hakkında verilen karar bozulan Metin İyidil, beraat etti ve tahliye oldu. Yeniden gözaltına alınarak tutuklanan Metin İyidil cezaevine gönderilirken, Metin İyidil'i sakladığı iddiasıyla bazı isimler de gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu isimler arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir de yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan üçüncü isim ise Metin İyidil'in avukatı oldu.