Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir İnciraltı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve çevreye kötü kokular yayan lağımın olduğu yere giden Zeybekci, esnaftan durum hakkında bilgi aldı.

Lağım suyunun bir süredir bu şekilde rögar kapağından dışarı çıktığını ve denize aktığını anlatan çevre esnafı, belediyeye durumu bildirdiklerini fakat şu ana kadar kimsenin ilgilenmediğini belirtti.

"İZMİR'E YAKIŞMIYOR"

İlgisizliğe tepki gösteren Zeybekci, bu tür görüntülerin İzmir’e yakışmadığını, bir an önce çözülmesinin gerektiğini, 1 Nisan’dan sonra bu sorunun şehrin gündeminde olmayacağını belirtti.

Nihat Zeybekci, denize lağım aktığını görünce şaşırdı

"İZMİR'İ BU GÖRÜNTÜLERDEN KURTARACAĞIZ"

Aynı görüntülere Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında, turizm cenneti Çeşme’de bile rastlanmasına şaşırdığını dile getiren Zeybekci şunları söyledi: "Nüfusu 4 milyona yaklaşan metropolde, kanalizasyon altyapısı yetersiz. Şu an ne yağmur var ne de etken diğer bir konu. Ama kanalizasyon taşıp denize gidiyor. Türkiye’de böyle manzara başka yerde kalmadı. İzmir’in 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunlar, içimizi burkuyor. Buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. 1 Nisan’dan itibaren çalışmalara başlayıp, İzmir’i bu görüntülerden kurtaracağız."