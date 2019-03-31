Zeybekci ve Soyer oyunu kullandı

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte Bornova ilçesinde bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’nda 2327 numaralı sandıkta kullandı.

"MİLLETİMİZ İSABETLİ KARAR VERECEK"

Nihat Zeybekci ve Ayşen Zeybekci’ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklama yapan Nihat Zeybekci, “Oyumuzu eşimle beraber, il başkanlarımızın refakatinde kullandık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir’imiz olsun, İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. Bugün de 4 aylık seçim kampanyamızın sonunda oyumuzu kullandık. Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Diliyoruz ki, İzmir’imiz o 21'inci yüzyılda şehirler yarışındaki yerini alsın. Onu amaçladık, onu hedefledik. İzmir için hayırlı olan, dolayısıyla Türkiye’miz, milletimiz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah.” dedi.

"MESAJ VERECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Zeybekci, bir gazetecinin İzmirlilere son mesajını sorması üzerine de, “Artık sandığa giderken son mesaj verecek durumda değiliz ama İzmirlilere şunu diyoruz; İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir’inize ve geleceğinize verin.” yanıtını verdi.

DİĞER SANDIKLARA DA GİTTİ

Ayşen Zeybekci de, “Kazanan İzmir olsun. Sonuçlar hem ülkemize hem de İzmir’imize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Nihat Zeybekci, daha sonra sınıflara girerek sandık görevlileriyle selamlaştı. Nihat Zeybekci ve Ayşen Zeybekci, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

CHP'Lİ SOYER VE AİLESİ OY KULLANDI

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer de oyunu İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'nda, eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte kullandı. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Soyer, 1083 numaralı sandıkta oy verdi.

"GÜZEL BİR MARATONDU"

Soyer'den sonra eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer de aynı sandıkta oy kullandı. Soyer'in kızı zarfı öptükten sonra oy zarfını sandığa attı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Soyer, "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.