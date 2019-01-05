Nihat Zeybekci'den neşet Ertaş'ın İzmir şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarının tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de konuşmasını yaptı.

Konuşma sırasında Zeybekci Neşet Ertş'tan İzmir Şiiri'ni okudu.

"İZMİR SANA GELDİM"

Toplantıda ilk olarak kürsüye gelen Zeybekci icraat ve vaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, konuşması sırasında Neşet Ertaş'ın İzmir Şiiri'nden bir bölümü okudu.

Zeybekci'nin okuduğu bölüm şu şekilde:

"Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoşgörülü, olduğun gibi içli dışlı, güzel İzmir sana geldim."

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

İzmirlilerin yaşam tarzlarına müdahale edilmeyeceği konusunda güvence veren Nihat Zeybekci "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" sözlerini söyledi.

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