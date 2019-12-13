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Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldürüldü

Ülkenin batısında Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 73 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 03:12..
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Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe BBC'ye yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Katambe, Mali sınırındaki kentte "şiddetli bir çatışma" yaşandığını, "yüzlerce militanın" üsse saldırdığını kaydetti.

Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldürüldü

DEAŞ YA DA BOKO HARAM'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ ile Batı tarzı eğitime karşı olan ve Nijerya merkezli bir İslam devleti kurmayı amaçlayan Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor.

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Afrika ülkeleri liderlerinin bölgedeki güvenlik sorununu ele alacakları zirveye birkaç gün kala yaşandı.

Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldürüldü

SİLAHLI GRUPLAR ENGELLENEMİYOR

Nijer hükümeti, ülkede iki yıl önce ilan edilen olağanüstü halin üç ay daha uzatılmasını talep etmişti. Nijer ordusu silahlı grupların yayılmasını engellemekte zorlanıyor.

Son haftalarda, Mali sınırına yakın bölgelerde DEAŞ bağlantılı grupların saldırılarında artış oldu.

Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'ın kurduğu G5 Sahel grubu, bölgede artan silahlı eylemleri sınırlandırmaya çalışıyor.

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