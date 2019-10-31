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Nijer'de Boko Haram askeri kampa saldırdı

Diffa bölgesinin kuzeyindeki Blabrine askeri kampına, Boko Haram mensuplarınca düzenlenen saldırıda 12 asker öldü, 8 asker yaralandı.

AA | 31.10.2019 - 09:49..
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Nijer'in güneyinde, Boko Haram terör örgütü üyelerinin askeri kampa düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 12 asker hayatını kaybederken, 8 askerin ise yaralandığı belirtildi.

DİFFA, MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Birleşmiş Milletlerin (BM) ekim ayında paylaştığı verilere göre, Diffa, Boko Haram tehlikesi nedeniyle Nijerya'dan gelen 150 bin mülteciye ve ülkenin değişik bölgelerinden gelen 110 bin göçmene ev sahipliği yapıldığı belirtildi.

Nijer'de Boko Haram askeri kampa saldırdı

5 AYDA 140'TAN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre ise aynı bölgede, Boko Haram saldırılarında son 5 ayda 140'tan fazla sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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