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Nijer'de yakıt tankeri patladı: 55 ölü

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankeri patladı. 55 kişinin hayatını kaybettiği kazanın motosikletin motorundaki kıvılcımdan çıktığı belirtildi.

AA | 06.05.2019 - 17:44..
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Nijer İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed, olay yerinde yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde tankerin park ederken devrildiğini ve taşıdığı yakıtın sızmaya başladığını belirtti.

MOTOSİKLETİN MOTORUNDAKİ KIVILCIM PATLAMAYA NEDEN OLDU

Muhammed, "Çevredeki insanlar sızan yakıtı borularla çekmeye başladı. Bu insanlardan biri tankerin yanına kontağı kapatılmamış bir motosikletle geldi. Patlamaya bu motosikletin motorundaki bir kıvılcım neden oldu." ifadelerini kullandı.

Nijer'de yakıt tankeri patladı: 55 ölü

2012'DEN BU YANA İLK KEZ TANKER PATLADI

Bakan Muhammed, olayda 55 kişinin öldüğünü, ikinci ve üçüncü dereceden yanık taşıyan 37 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerini inceleyen Başbakan Brigi Rafini de devletin, yaralılara destek vereceğini belirtti. Petrol üretmeye 2012'de başlayan Nijer'de, o tarihten bu yana ilk kez tanker patlaması yaşandı.

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