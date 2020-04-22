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Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti.

AA |
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Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü

Aminu Kano Eğitim Hastanesi Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü İsa Abubakar, Kano eyaletinde cuma gününden pazara kadar henüz tanımlayamadıkları bir hastalık nedeniyle 150 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Abubakar, hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu söyledi.

Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü

"KISA SÜREDE BU KADAR ÖLÜM, NORMAL DEĞİL"

Bu can kayıplarının yeni tip koronavirüsten de kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Abubakar, "Farklı bir hastalık da olabilir ama kısa sürede bu kadar kişinin ölmesi normal değil." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle perşembe günü 1 hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilen Kano'da son beş günde 23 vaka görüldü.

Nijerya'da ise 665 Kovid-19 vakasına rastlanırken 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü

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