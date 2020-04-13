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Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı.

AA |
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Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Kenneth Ebrimson, basına yaptığı açıklamada, eyaletin 9 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

150 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını aktaran Ebrimson, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

SİLAHLI ÇETELER 1460 İNSANI KATLETTİ

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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