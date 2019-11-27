Nijerya'da 29 çocuk yetersiz beslenme yüzünden öldü

Gombe Eyaleti Beslenme Koordinatörü Süleyman Mamman, eyalette düzenlenen "Yetersiz Beslenmenin Önlemesi ve Tedavisi Diyalogu" toplantısında, yılın ilk 10 ayında 29 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü söyledi.

5 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Mamman, söz konusu dönemde, eyalette 5 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, bunlardan 2 bin 123'ünün tedavi edildiğini kaydetti. Mamman, yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranının da gittikçe arttığına dikkati çekti.

2017 YILINDA 150 ÇOCUK ÖLDÜ

Eyalette, 2017'de yetersiz beslenme nedeniyle 150 çocuk hayatını kaybetmişti. Nijerya'da Boko Haram saldırılarından dolayı yaklaşık 35 milyon çocuğun yeterli gıdaya ulaşamadığı belirtiliyor.