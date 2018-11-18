taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.512

Nijerya'da başörtüsü yasağına tepkiler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle 9 kız öğrencinin okuldan çıkarılması tepkiyle karşılandı.

AA | 18.11.2018 - 06:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) Sözcüsü Salihu Shehu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 kız öğrencinin başörtü taktıkları gerekçesiyle okuldan çıkarılmasına tepki gösterildi.

"ANAYASA İHLALİ VAR"

Nijerya'nın güneyindeki Uluslararası İbadan Okulu'nda (ISI) yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Başörtülü oldukları gerekçesiyle kız öğrencilerin üniversiteye alınmaması anayasayı ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası İbadan Okulu'nun, Nijerya'nın önde gelen üniversitelerinden İbadan Üniversitesinin kampüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yasağın dini hoşgörüsüzlük olduğu vurgulandı.

Nijerya'da başörtüsü yasağına tepkiler

"DİNİ AYRIMCILIK YAPILIYOR"

Shehu, "Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullanma hakkının reddedilmesi, okullarda Müslüman öğrencilere karşı dini ayrımcılığın bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

ISI yönetimini kınayan Shehu, Nijeryalı Müslümanlar olarak haklarını savunacaklarını kaydetti.

Uluslararası İbadan Okulu'ndaki 9 kız öğrenci, başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kampüsten çıkarılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

11
Tekvandocu imam hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

Tekvandocu imam hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

62
Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

7
Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

8
TEM'de çekici eylemi

TEM'de çekici eylemi

14
Yalova açıklarında 2 gemi karaya oturdu

Yalova açıklarında 2 gemi karaya oturdu

6
Onlarca metre yükseklikte ip üzerinde yürüdü

Onlarca metre yükseklikte ip üzerinde yürüdü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM