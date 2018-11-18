Nijerya'da başörtüsü yasağına tepkiler

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) Sözcüsü Salihu Shehu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 kız öğrencinin başörtü taktıkları gerekçesiyle okuldan çıkarılmasına tepki gösterildi.
"ANAYASA İHLALİ VAR"
Nijerya'nın güneyindeki Uluslararası İbadan Okulu'nda (ISI) yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Başörtülü oldukları gerekçesiyle kız öğrencilerin üniversiteye alınmaması anayasayı ihlaldir." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası İbadan Okulu'nun, Nijerya'nın önde gelen üniversitelerinden İbadan Üniversitesinin kampüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yasağın dini hoşgörüsüzlük olduğu vurgulandı.
"DİNİ AYRIMCILIK YAPILIYOR"
Shehu, "Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullanma hakkının reddedilmesi, okullarda Müslüman öğrencilere karşı dini ayrımcılığın bir işaretidir." ifadelerini kullandı.
ISI yönetimini kınayan Shehu, Nijeryalı Müslümanlar olarak haklarını savunacaklarını kaydetti.
Uluslararası İbadan Okulu'ndaki 9 kız öğrenci, başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kampüsten çıkarılmıştı.