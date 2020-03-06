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Nijerya'da çetelere operasyon: 376 kişi yakalandı

Edo Eyaleti Emniyet Müdürü Lawal Jimeta, eyalette artan silahlı olaylar nedeniyle farklı bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

AA | 06.03.2020 - 06:55..
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Operasyonlarda 376 çete üyesinin yakalandığını aktaran Jimeta, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

7 KADIN VE 4 ÇOCUK KURTARILDI

Jimeta, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 7 kadın ve 4 çocuğun da kurtarıldığını kaydetti.

Nijerya'da çetelere operasyon: 376 kişi yakalandı

ÇOBAN-ÇİFTÇİ ÇATIŞMALARI

Nijerya’da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.


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