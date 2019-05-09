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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma:11 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişinin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 04:05..
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Nijerya'nın Taraba eyaletine bağlı Murbai ve Sembe köylerinde çobanlar ve çiftçiler arasında çıkan iki ayrı çatışmada 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇİFTÇİLER İLE ÇOBANLARIN ÇATIŞMASI

Bölgede zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, olayları doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

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