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Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için fidye istendi

Kwara eyaletinin Gbale köyünde 4 Türk vatandaşını kaçıran silahlı çete, 44 bin dolar fidye istedi.

İHA | 23.07.2019 - 02:49..
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Nijerya’da bir taş ocağında çalışan 4 Türk vatandaşı, Cumartesi gecesi Kwara eyaletinin Gbale köyünde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırıldı.

44 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Kenya yerel basınında yer alan haberlere göre, Yasin Çolak (33), Şener Apal (40), Ergun Yurdakul (35) ve Seyit Keklik (25) için 44 bin dolar fidye istendiği ortaya çıktı.

Yerel toprak ağalarından Abdulrahaman Manzuman, fidyecilerin işçilerin çalıştığı şirket yetkilileri ile temas kurduğunu ve fidye talebinde bulunduğunu açıkladı. Manzuman, “Olay nedeniyle çok rahatsızız. Kaçıranlar için şirketten adam başına 11 bin dolar talep ettiklerini duydum. Daha fazla bir şey söyleyemem, çünkü şu anda bölgeden uzaktayım” dedi.

"FULANİ KABİLESİ GİBİ GİYİNMİŞLERDİ"

Manzuman ayrıca, “O gece bana Fulani kabilesi üyesi gibi giyinen bazı silahlı kişilerin Türk vatandaşlarını bilinmeyen bir yere götürdüğü söylendi. Silahlı adamlar bölgeye geldiklerinde kurbanlar yerel bir mekândaydı” açıklamasında bulundu.

Edu Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, dün kurbanların serbest bırakılması için herhangi bir fidye talebinde bulunulmadığını açıklamıştı. Bu bilginin ortaya çıkmasından sonra Edu Emniyet Müdürlüğü, esirlerin serbest bırakılması için ailelerinin fidye ödememelerini tavsiye ettiği bir açıklamada bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada, “Şu an için polis kaçırılanların yaralanmamış ve canlı olduğundan emin olmak için çalışıyor. Şimdilik açıklayabileceğimiz tek şey bu. Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını tehlikeye atacak bilgileri vermek istemiyoruz” denildi.

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