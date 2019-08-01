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Nijerya'da kaçırılan Türklerden ikisi ülkeye geldi

Nijerya'da 19 Temmuz'da kaçırılan ve bir hafta sonra sonra düzenlenen operasyonla özgürlüklerine kavuşan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ile Seyit Emre Çelik, bugün Türkiye'ye gönderildi.

DHA | 01.08.2019 - 10:54..
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Nijerya'nın Kwara şehrinde silahlı kişilerce kaçırıldıktan bir hafta sonra Nijerya polisinin düzenlediği operasyonla kurtarılan 4 Türk işçisinden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, Türkiye'ye geldi.

Başkent Abuja'dan kalkan uçakla bu sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen işçiler, vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

"BİZİ DAĞDA TUTTULAR"

Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Ergün Yurdakul, "Vatanımıza döndüğümüz için çok sevinçliyiz." dedi. Kaçırıldıktan sonra bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Yurdakul, "Bizi sürekli dağda tuttular. Olup bitenle ilgili bir bilgimiz yoktu. Nijerya hükümeti, Türkiye Başkonsolosluğu ve Türkiye devleti birlik içerisinde; operasyonla bizleri sapasağlam kurtardılar. Psikolojik olarak zor anlar yaşadık. Silahlar her an tetikteydi. Bize kötü davranış olmadı, herhangi bir şiddet ile karşılaşmadık. Türkiye büyükelçiliğimizden ve Türkiye devletinden Allah razı olsun. Bizleri sağ salim ülkemize getirdiler." dedi.

Nijerya'da kaçırılan Türklerden ikisi ülkeye geldi

Yurdakul, İstanbul Havalimanı'ndan memleketi Adana'ya gitti.

EMRE ÇELİK KONUŞMADI

Öte yandan diğer işçi Seyit Emre Çelik ise basın mensuplarına konuşmak istemedi. Diğer 2 kişinin Nijerya'daki işlemleri devam ederken, ilerleyen günlerde onların da Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

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