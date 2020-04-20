taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9158
Euro
7.5246
Altın
1683.01
Borsa
98179.82
Gram Altın
374.321
Bitcoin
49714.87

Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi yaşamını yitirdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü

Nijerya'da Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerce Dutsinma, Danmusa ve Safana bölgelerine intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.

47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsa, saldırılarda 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların hasteneye kaldırıldığını kaydeden İsa, saldırılarda ciddi ölçekli maddi hasar oluştuğunu dile getirdi.

İsa, söz konusu bölgelere hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü

SALDIRILARI DAHA ÖNCE KÖYLÜLER ENGELLEDİ

Ulusal basında çıkan haberlerde ise silahlı kişilerin daha önce eyalette saldırı girişiminde bulunduğu ancak halkın buna izin vermediği belirtildi. Bu nedenle saldırıların intikam amaçlı yapıldığı değerlendiriliyor.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 740 bini, ölü sayısı da 40 binin üzerine ulaştı.
Kuzey Kore, Trump'ın mektup açıklamasını yalanladı
Kuzey Kore, Trump'ın Kim Jong-un'dan "güzel bir mektup" aldığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 20 bine dayandı
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.
Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi
Montreal kentindeki "Residence Herron" isimli bakım merkezinde, korona salgınından sonra bakıcıların tesisi terk etmesi nedeniyle 31 yaşlının hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
18
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir