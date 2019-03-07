Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Taraftar kimlikleriyle Nijerya'dan Rusya'ya vize sorunu olmadan giden Nijeryalı gençlerin birçoğu, ülkede kalarak iş bulmayı umuyordu. Ancak çoğu fuhuş bataklığına saplanan ve adeta bir seks kölesi gibi çalıştırılan bu kızların evlerine para gönderme hayalleri de suya düştü.

Bu kişilerden biri de 19 yaşındaki Blessing Obuson. Moskova'ya ülkesi Nijerya'nın maçlarını izlemek için giden genç kız, turnuvadan sonra Rusya'da kalarak iki yaşındaki kızına ve küçük kardeşlerine para göndermeyi amaçlıyordu. Blessing bir dükkanda tezgahtarlık işi bulabileceğini düşünüyordu, ancak işler hiç de sandığı gibi gitmedi.

MAFYA TARAFINDAN KAÇIRILDI

Rusya'daki bir fuhuş mafyası tarafından kaçırılan genç Blessing, kendi gibi Nijerya uyruklu olan 11 kızla birlikte Moskova'nın banliyölerinde bulunan bir eve zorla kapatılarak seks kölesi olarak kullanıldı. Madam diye adlandırılan başka bir Nijeryalı kadın tarafından pasaportlarına el konulan kızlar öldürülmekle tehdit edildi. Fuhuş mafyası tüm bu kızlara 50 bin dolar borcu olduğunu ve bu parayı ödemeden gitmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Blessing Obuson ve aynı mekanda zorla fuhuş bataklığına itilen diğer Nijeryalı kızlar, İngilizce bilen ve müşteri kılığında mafyayla irtibat kuran bir aktivist tarafından kurtarıldı. Olay sonrası 2 Nijerya uyruklu kişi, insan kaçakçılığından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.