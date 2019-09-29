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Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilen çifte tazminat

Tüketici mahkemesi, Ankaralı bir çiftin nikah töreninin görüntüsünü sesleri almadan kaydeden firmayı kusurlu bularak, firmanın çifte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

AA | 29.09.2019 - 11:29..
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Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilen çifte tazminat

Ankara'da yaşayan Fatma ve Halil Dönmez, 19 Mayıs 2017'deki nikah töreninin video ve fotoğrafları için bir firmayla anlaştı.

Nikahtan sonraki günlerde firmadan aldıkları CD'yi izlediklerinde seslerin kaydedilmediğini fark eden çift, avukatları aracılığıyla firma aleyhine toplam 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava geçen günlerde Ankara 10. Tüketici Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, firmanın Fatma ve Halil Dönmez'e 3'er bin liradan toplam 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"MAHKEME İSABETLİ KARAR VERMİŞTİR"

Çiftin avukatı Aykut Özdemir, AA'ya yaptığı açıklamada, dava konusu olayda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen "ayıplı hizmet"in söz konusu olduğunu belirterek, "Müvekkillerin hayatları boyunca belki de bir defa sahip oldukları nikah anı sessiz şekilde kaydedilmiştir. Sonrasında firmaya ihtar gönderdik, kendileri tarafından dönüş yapılmadı." diye konuştu.

Açtıkları davada alınan bilirkişi raporuna mahkemenin itibar ederek hizmet sağlayıcı firmanın manevi tazminat ödemesine hükmettiğini anlatan Özdemir, "Karara tarafların itiraz hakları mevcut. Bundan sonrası üst mahkemenin kararı olacaktır. Ancak bizce mahkeme isabetli bir karar vermiştir." dedi.

Davacı Halil Dönmez ise nikah günü firma dışında kendilerinin de çekim yapmak istediğini ancak buna izin verilmediğini bildirdi.

"ÇOK BİR ŞEY DEMEDİNİZ"

Dönmez, "Bizim için çok özel bir gündü. Firmadaki arkadaşın 'Çok bir şey demediniz, sadece bir evet dediniz.' demesi bizi çok üzdü. Sonuçta insanlar evlenirken hayat hikayesini anlatmıyor. Bir 'evet' diyorlar ama bir ömür birbirlerine bağlı kalıyorlar. O yüzden bu yola başvurduk. Yapılan işe biraz daha özen gösterilmeli. İnsanlar bu mutlu günleri her gün yaşamıyor." ifadelerini kullandı.

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