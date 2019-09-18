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Nikah töreni için huzurevini seçtiler

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Jandarma Astsubay Fazlı Öztürk ile bir bankada çalışan Melek Şahin, nikah törenlerini huzurevinde gerçekleştirdi.

AA | 18.09.2019 - 17:32..
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Fırsat buldukça 75. Yıl Bafra Huzurevi'ne giderek burada kalanlarla sohbet eden 29 yaşındaki Fazlı Öztürk ile aynı yaştaki Melek Şahin, hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

NİKAH İÇİN HUZUREVİNİ SEÇTİLER

Öztürk'ün nikah törenlerini huzurevinde yapma fikrini söylediği müstakbel eşi, öneriyi sıcak karşıladı. Bunun üzerine Öztürk, huzurevi yönetimiyle iletişime geçerek düşüncesini aktardı. Huzurevi yönetiminin de olumlu yaklaşmasıyla Öztürk ile Şahin, nikah için hazırlıklarını tamamladı.

Nikah töreni için huzurevini seçtiler

FIRSAT BULDUKÇA ZİYARETE GELİYORLAR

Huzurevinin bahçesinde düzenlenen törende nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen tarafından geline verildi. Daha sonra yeni evli çift ile davetliler, müzik eşliğinde eğlendi. Fazlı Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırsat buldukça eşiyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiklerini söyledi.

Nikah töreni için huzurevini seçtiler

"YAŞLILARIMIZI ÖNEMSİYORUZ"

Evlilik kararı aldıklarında bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak istediklerini belirten Öztürk, "Biz onların mutlu gününde yanlarında oluyoruz, onlar da bizim mutlu günümüzde yanımızda olsun istedik. Yaşlılarımızı önemsiyor, onların mutlu olmasını istiyoruz. Anılarında yer almak istiyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Nikah töreni için huzurevini seçtiler

"YAKIN ZAMANDA BİR ARKADAŞLARINI KAYBETTİLER, MUTLU BİR GÜN YAŞASINLAR İSTEDİK"

Melek Şahin de mutlu günlerini huzurevinde yaşamanın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda arkadaşlarını kaybettiler. Biraz olsun o kötü anıyı akıllarından silmek, mutlu bir gün yaşatmak için huzurevinde evlenmeye karar verdik. Mutluyuz." diye konuştu.

Nikah töreni için huzurevini seçtiler

"İYİ KALPLİ ÇOCUKLAR"

Huzurevi sakinlerinden Şahin Dursun ise Fazlı Öztürk ile Melek Şahin'in huzurevinde evlenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu iyi kalpli çocuklarımız inşallah ömürleri boyunca mutlu olur." ifadesini kullandı.

Nikah töreni için huzurevini seçtiler

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