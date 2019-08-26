Nikaha bisikletle gidip farkındalık yarattılar

Teknik ressamlık yapan 26 yaşındaki Nedim Bulat ve 25 yaşındaki grafiker Gizem Dikduran, aşklarını taçlandırmak için evlenmeye karar verdi.

Ancak gelin ve damadın ikisi de bisiklet tutkunu olunca, ortaya her zaman alışık olduğumuz düğün konvoylarından çok daha farklı bir konvoy çıktı. Arkadaşları olan yaklaşık 50 bisikletli ile önce Pendik sahilinde buluşan genç çift, çalınan müzik eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp halay çekti.

"BİSİKLET YOLLARI YETERSİZ"

Eğlenceli anların devamında üzerilerindeki gelinlik ve damatlığa aldırış etmeden kendileri de birer bisiklete atlayan aşıklar, arkadaşları eşliğinde Pendik Belediyesi Nikah Dairesi’ne kadar bisikletle gitti. O konvoy ise havadan görüntülendi. Bisikletleriyle nikah için yola çıkmadan önce İHA’ya konuşan Damat Nedim Bulat, “Bisikletin rüzgarını yiyen kişi, zaten normal standart bir düğün konvoyu yerine böyle bir şeyi tercih edecektir. Sahilden gelirken bile insanların bize bakışı, alkışlamaları, tepkileri çok hoştu. Biraz da farkındalık oluşturmak istedik. Ülkemizde bisiklet yollarının yetersiz olduğu, buna bağlı kazalar, arkadaşlarımızın vefat ettiği oluyor.” dedi.

BİSİKLET KONVOYU İLE NİKAH DAİRESİNE GİTTİLER

Arkadaşlarıyla toplandıkları alanda eğlendikten sonra bisikletlerine binerek hareket eden genç çift, sahil boyunca konvoyla birlikte ilerleyerek Pendik Nikah Salonu’na geçti. Bisikletli arkadaşları, genç çifti nikah salonunda da yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kıydı.