Nikahsız eşini öldüren zanlı 25 yıl ceza aldı

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Vardal ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek “kasten öldürme” suçundan hakkında müebbet hapis cezası istediği Vardal’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"İÇİM RAHAT"

Bahriye Üngeç’in ölümüne neden olduğu için pişman olduğunu söyleyen Murat Vardal, “Resmi nikahım olmamasına rağmen Bahriye’ye 425 bin lira değerinde daire satın aldım. 10 bin lira için onu öldürmedim. Allah’a çok şükür içim rahat. Takdir mahkemenindir.” dedi.

MÜEBBETTEN 25 YILA İNDİ

Mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Vardal’ın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlığını da dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TABANCAYLA SIRTINDAN VURMUŞTU

23 Eylül 2017’de İzmir’in Konak ilçesinde, birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurularak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal, saklandığı Menderes'te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal, tutuklandı.