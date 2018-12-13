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Nikki Haley Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı suçladı

ABD'nin görevinden ayrılacak olan BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır." dedi.

AA | 13.12.2018 - 09:07..
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden, "Suudi hükmetinin başı" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttu.

"BM Daimi Temsilcisi" görevinden, yıl sonunda ayrılacak olan Haley, NBC televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SUUDİLERİ SUÇLADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Nikki Haley, Veliaht Prens'i cinayetin arkasında olmakla suçladı.

Haley, ''Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." dedi.

Nikki Haley, ''Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Onlara buna göz yummayacağımızı ve bir daha bunun olmaması gerektiğini söylememiz lazım.'' diye konuştu.

"TAVİZ VERMEMEMİZ GEREK"

Bundan sonra iki yönetimin ne yapacağını konuşması gerektiğini belirten Haley, ''Suudiler İran ile mücadelemizde ortağımız oldu ve bu çok önemli.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkisi sorulan Nikki Haley, ''Bu söylentiler hep dolaşıyor. Birçok ülkeyle ilişkimiz var ve amacımız bu ilişkileri daha da iyiye götürmek ama bu tarz şeyler olduğunda ise bir geri adım atıp, ilkelerimizden asla taviz vermememiz gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden, "Suudi hükmetinin başı" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttu.

"BM Daimi Temsilcisi" görevinden yıl sonunda ayrılacak olan Haley, NBC televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Nikki Haley, Veliaht Prens'i cinayetin arkasında olmakla suçladı.

Haley, ''(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." dedi.

Nikki Haley, ''Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Onlara buna göz yummayacağımızı ve bir daha bunun olmaması gerektiğini söylememiz lazım.'' diye konuştu.

Bundan sonra iki yönetimin ne yapacağını konuşması gerektiğini belirten Haley, ''Suudiler İran ile mücadelemizde ortağımız oldu ve bu çok önemli.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkisi sorulan Nikki Haley, ''Bu söylentiler hep dolaşıyor. Birçok ülkeyle ilişkimiz var ve amacımız bu ilişkileri daha da iyiye götürmek ama bu tarz şeyler olduğunda ise bir geri adım atıp, ilkelerimizden asla taviz vermememiz gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

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