Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Şuan Güney Carolina valiliği görevini yapan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını sert bir dille eleştirdi.

"TÜRKİYE DOSTUMUZ DEĞİL"

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye dostumuz değil" etiketini kullanarak, "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları (Suriyeli Kürtler) desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de IŞİD'e karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.

YPG'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise, Haley'e verdiği yanıtta "Dünya, Haley gibi güçlü Amerikan liderlerine güveniyor ve ABD'li ortaklarımızın bu kararı tersine çevireceğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak çabalarımızı yüzüstü bırakmayacağını umuyor" dedi.