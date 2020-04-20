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Niktofobi nedir

Diğer adı karanlık korkusu olarak bilinen “Niktofobi”, karanlıktan korkma durumudur.

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Niktofobi nedir

Çocukluk dönemlerinde yaşanan ve ileri yaşlara kadar sürebilen karanlık korkusu, eski zamanlarda(teknoloji döneminden önce) yırtıcı hayvanların avlanmaları gece vakti gerçekleştiğinde insanlardaki  'kendini koruma'  ihtiyacı zamanla içgüdüsel bir hale dönüşerek karanlıktan korkma durumuyla kalıcı bir hal almıştır.

Niktofobi nedir

NİKTOFOBİ (KARANLIK KORKUSU)

Korku durumu yaşayan kişiler, doğaüstü kurgular yaratabilir, olmayan şeyleri var olarak görebilir. Bu durumla başa çıkması çok zordur.

Kendilerini savunmasız hissederler.

Niktofobi nedir

NİKTOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR

Karanlık korkusu yaşayan kişilerin endişe duyması ‘korku’ olarak sayılır.

Zihin kendisini karanlığa odakladığı için bir süre sonra durum, fobi haline dönüşür.

Kişide; terleme, bayılma ve titreme, nefes alamama, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, delirme hissi, ölmek üzere olma hissi, ani vücut ısısının değişimleri görülebilir. Panik atak oluşabilir.

Niktofobi nedir

TEDAVİSİ NASIL OLUR

Erken teşhis çok önemlidir. Kişi bu durumu fark ettiği anda, kurtulmak için çözüm yolu bulmalıdır.

Alanında uzman bir doktordan destek almalıdır.

Tedavi sürecinde bu rahatsızlığın, çocukluk döneminde başlayıp başlamadığı araştırmalıdır.

Niktofobi nedir

Karanlık korkusu için genellikle terapi uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde uygulanan terapiler ile vakaların karanlıkta kalmaları sağlanmaktadır.

Bu terapilerde kişilerin karanlığa olumsuz tepki vermemesi hedeflenmektedir.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde karanlık korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Niktofobi nedir

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